Herkes için bir umut var: Bir aseksüelle iyileşme sürecindeki bir porno ve seks bağımlısının aşkı

Aseksüel bir kadınla iyileşme döneminde bir porno ve seks bağımlısının beklenmedik ilişkisi ‘Herkes için umut var’ dedirtiyor.

Fotoğraf: Channel 4

Britanya’da yaşayan Alice kendisini aseksüel olarak tanımlıyor. Harvey bir süre öncesine kadar porno ve seks bağımlısıydı.

Beş yıldır birlikte olan ikili şaşırtıcı ilişkilerini Channel 4’un yeni dijital belgesel dizisi ‘Love Against the Odds‘ta anlattı.

Alice cinselliği itici buluyor, Harvey neredeyse günün 20 saati spor, yemek ve mastürbasyonla geçirdiği bir hayattan yeni yeni kurtuluyor.

Harvey seks ve porno bağımlığı olduğunu artık pornografiye karşı duyarsızlaştığı kabul ediyor. Ancak yanlış bir eşleşme olmadıkları konusunda ısrarcı: “Sadece farklıyız.”

‘Heteroromantik aseksüel’ olduğunu söyleyen Alice herhangi bir cinsel çekim ya da arzu duymuyor: “Benimle birlikte olmak hiç seks yapmamak anlamına gelebilir. Ben de herkes gibi aşık oluyorum ama cinsel çekim yaşamıyorum”.

Cinselliği 16 yaşına kadar aklından geçirmediğini belirten Alice cinsel kimliğini nasıl fark ettiğini şöyle anlatıyor: “İlk kez bir erkekle yakınlaşmıştım. İşleri biraz daha ilerletmek istediği anda ben kendimi çektim. Seksten korktuğumdan değildi, sadece sekse ilgi hissedemedim. Sonunda aseksüel terimiyle karşılaşıp bunun ben olduğumu anladığımda bir anlamda yıkıldım. Çünkü o zaman işlerin benim için çok daha zor olacağını fark ettim.”

Harvey ise porno bağımlılığında zirve günlerini şöyle anımsıyor: “Günde 20 saat kadar ya yemek yiyor ve spor yapıyor olurdum ya da oyun oynayıp mastürbasyon yapıyor olurdum. Bu kadar porno izlemek akıl sağlığıma iyi gelmiyordu. Rehabilitasyonumun önemli bir kısmında buna odaklanmıştık. O zamanlar aynı anda birden fazla cinsel partnerim oluyordu ve bu bazen çok yorucuydu.”

Bu esnada Alice insanlara durumunu açıklamaya çalışmakla uğraşıyordu: “Doğrudan ‘Benimle birlikte olmak hiç seks yapmamak anlamına gelebilir. Bu başa çıkabileceğin bir şey mi‘ diye soruyordum. Kimsenin beni istemeyeceğini düşünüyordum”

Cinsel beklentileri anlamında birbirine bu kadar zıt iki insan ortak bir arkadaşlarının partisinde bir araya gelmiş. Alice anlatıyor: “Bütün gece sohbet ettik, bağ kurduk. Aramızda bir şey olabileceğini düşündüğüm bir gece ona aseksüel olduğumdan bahsettim. Bunu duyunca kafasını o kadar ani çevirdi ki boynu kırılıcak sandım.”

O zamanlar bunu sindirmenin zor olduğunu anımsayan Harvey bugün bile partnerini anlamakta zorluk çektiğini itiraf ediyor.

Çift ‘arada sırada‘ seks yaptıklarını söylüyor. Alice “Diğer insanlar kadar olmasa da yapıyoruz. Seks sırasında taklit yapıyorum. O da bunu biliyor” diye anlatıyor.

Bir ara çokeşliliği denemeyi de düşünmüşler ancak işe yaramayacağına karar verip vazgeçmişler.

Alice ve Harvey artık nişanlı, gelecek yıl evlenmeyi planlıyor. Mutlu bir ilişkileri var.

Harvey’nin şu sorusu ilişkilerini özetliyor: “Herkes bilir; aşk olmadan seks yapılıyor. Peki neden seks olmadan aşk olamasın?“