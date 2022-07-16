Herkes burada: Şehrin en yenisi İstanbul Festivali her zevke sesleniyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Festivali, Türkiye’nin ‘en büyüğü‘ olma iddiasında. Etkinliğe 1 milyon ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

23 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da gerçekleşecek festivalde, 23 gün boyunca konserlerden tiyatroya, çocuk atölyelerinden e-spor etkinliklerine, gastronomiden sanata birçok aktiviteyi bir arada bulmak mümkün. Festivalde kapılar her akşam 16:00’da açılacak ve gece boyunca devam edecek.

Herkes burada

Sahneye çıkacak isimlerin çeşitliliği her zevke hitap ediyor: Kenan Doğulu, Burak Yeter, An Epic Symphony & Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Selami Şahin, Anıl Piyancı, Ceza, Uğur Aslan, İlyas Altıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, MFÖ, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Gülşen festivalin yıldızlarından bazıları.

Ustalar ve 90’lar

Kaybettiğimiz sanatçıların anılacağı etkinlikler de var: ‘Kayahan Şarkıları Gecesi’nde Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna sahneye çıkacak. ‘Cem Karaca & Barış Manço Şarkıları Gecesi’nde Emir Can İğrek, Kurtalan Ekspres, Moğolar olacak.

‘Şimdi 90’lar Gecesi’nde Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik 90’lar rüzgarı estirecek. Nükhet Duru ve Sena Şener konserleriyle devam edecek.

Festivalin gösteri sahnesinde ilüzyon gösterileri, interaktif şovlar, oyun parkurları, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, dans şovlar, kaykay ve graffiti şovlar, canlı heykel ve pandomim gösterileri, söyleşiler ve tiyatro oyunları var.

Festival aynı zamanda İstanbul Şarkı Yarışması, Benim İstanbul’um Fotoğraf yarışması gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, çağdaş sanatın temsilcilerinin eserleri de Heykelpark ve Yeni Medya: NFT sergilerinde sanatseverlerle buluşacak.

E-sporcular unutulmamış

İstanbul’da ilk kez bir festival kapsamında özel olarak konumlandırılacağı belirtilen gençlik bölümünde, e-spor turnuva alanları, simulator alanı, VR (sanal gerçeklik) alanı, playstation alanı, kutu oyunları yer alıyor. Ünlü e-spor takımlarının ve influencerlar’ın bir araya geleceği İstanbul Festivali oyunculara ve oyun severlere heyecanlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

İstanbul’un tatları ve bilinen markaları İstanbul Festivali’nde lezzet sokağında gün boyu soğuk ve sıcak servislerle ziyaretçilerin mola noktası olacak.

Biletler 30 liradan satılacak

1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması beklenen İstanbul Festivali’nin organizasyonunu Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi, ana sponsorluğunu Alternatif App yapıyor. Tematik sponsorlar Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur.

Programın detayları için web sitesine göz atabilir, festivalden haber almak için @istfestivali uzantılı sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.