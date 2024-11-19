Hepsiburada 1,1 milyar dolara resmen satıldı

E-ticaret platformu Hepsiburada, Kazakistan’ın online alışveriş platformu Kaspi.kz’ye satıldı.

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2000’de kurulan Hepsiburada, 30’dan fazla ürün kategorisinde 264 milyondan fazla stok birim ürününü satan bir e-ticaret platformu.

CNBC-e‘nin aktardığına göre Rekabet Kurulu, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in kontrolündeki D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yüzde 65,4’ünün Joint Stock Company Kaspi.kz’ye satışını onayladı.

Kaspi.kz 1,13 (39 milyar lira) milyar dolarlık satışın 600 milyon dolarını anlaşmanın kapanışında, kalan 526,9 milyon dolarıysa altı ay içinde ödeyecek.

Kazakistan’ın en popüler mobil uygulaması Kaspi.kz’nin SuperApp uygulamasının toplam 14 milyon aktif kullanıcısı var.