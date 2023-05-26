Hepsiburada yılın ilk çeyreğinde yüzde 78 büyüdü

Türkiye’nin, Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek şirketi Hepsiburada, 2023 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Öngörülerin üzerinde büyüme Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2023 yılının ilk çeyreğinde 14,8 milyar liraya ulaştı ve yılın ilk çeyreğine ilişkin yüzde 70 oranındaki büyüme öngörüsünü aştı.

İlk çeyrekte 24,1 milyon siparişle müşterilerin tercihi

Hepsiburada müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 61 artışla 24,1 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri tabanını koruyarak ilk çeyreği

11,9 milyon müşteriyle bitiren Hepsiburada’nın müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 52 artışla

4,9’dan 7,5’e çıktı.

Aktif satıcı 100 bini, toplam ürün 180 milyonu geçti

Hepsiburada, ‘Hepsiburada İş Ortağım’ programıyla satıcılarına ve KOBİ’lere kapsamlı imkanlar

sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine

göre yüzde 21 artarak 100,7 bine yükseldi. Platformdaki ürün adedi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla

yüzde 63 oranında artarak 180 milyon oldu. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise

yüzde 68 olarak gerçekleşti.

Hepsiburada Premium üyesi 1 milyonu aştı

Hepsiburada, müşteri sadakatini ve deneyimini ölçmede kullanılan ve bağımsız araştırmalar

sonucunda hesaplanan Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektör liderliğini 2023’ün ilk

çeyreğinde de devam ettirdi.

Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan ‘Hepsiburada Premium’ ise Mart sonu itibarıyla 915 bin, 30 Nisan itibarıyla ise 1 milyon üyeye ulaştı.

Hepsiburada siparişlerinin yüzde 84’ü ertesi gün teslim edildi

81 ilde verdiği hizmetle Türkiye’nin en büyük ilk beş kargo şirketinden biri olan HepsiJet, 2023’ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 84’ünü Türkiye’nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti.

Hepsiburada platformu dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı bin 400’ün üzerine çıkan HepsiJet,

randevulu teslimat, ertesi gün randevulu teslimat ve kapıdan randevulu iade gibi hizmetleri

sayesinde ilk çeyrekte yüzde 90 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Alışveriş arkadaşı Hepsipay 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı

Hepsiburada’nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay 2023 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 11,8 milyon kullanıcıya ulaştı. Hepsiburada platformunda yapılan

toplam satışların yüzde 87’si Hepsipay’in kolay ve güvenli ödeme çözümü Hepsipay Cüzdanım aracılığıyla

yapıldı.

Hepsipay’in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 180 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını

ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkanı sundu.

Enflasyondan arındırılmış toplam satış hacmi 15,1 milyar lira

Hepsiburada, ayrıca Türkiye’yi dünya teknoloji borsası Nasdaq’da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi

olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2023 yılı ilk çeyrek verilerini

enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada’nın 2023 yılı ilk çeyreğinde enflasyon

muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 15 artarak

15,1 milyar lira olarak gerçekleşirken, enflasyon muhasebesine göre hesaplanan FAVÖK 7,3 milyon lira

oldu.

E-ticaret ve perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı olacağız

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2023 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu

değerlendirmeyi yaptı:

“2023 yılına ülkemizi derin yasa boğan deprem felaketinin acısı ile başladık. Bu çeyrekte bir yandan Türkiye’nin Hepsiburada’sı olarak depremin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da ortaya koyduğumuz strateji çerçevesinde toplam satış hacmimizde geçen yıla kıyasla yüzde 78 oranında büyüme sağladık. Büyüme oranımızla birlikte son dönemdeki en yüksek kârlılık oranına ulaşarak 176 milyon lira FAVÖK elde ettik. Üstün hizmet anlayışımızla ve alım gücünü destekleyen çözümlerimizle müşterilerimizin güvenini kazanmaya devam ettik ve Türkiye e-ticaret pazarında ‘en çok tavsiye edilen e-ticaret markası’ olmaya devam ederek bu alandaki lider konumumuzu sağlamlaştırdık.

Yüksek müşteri deneyimi sunarken, paydaşlarımızla birlikte sürdürülebilir ve verimli büyümeye

odaklanıyoruz. 2023 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçları devam ettirmekte

kararlıyız. Bu çerçevede yılın ikinci çeyreği için toplam satış hacmimizde yıllık yaklaşık yüzde 95 oranında bir artış ve kârlılığımızın devam etmesini öngörüyoruz. E-ticaretin milli takımı olarak bu başarıdakatkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”