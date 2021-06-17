Hemşirelere, ‘Ben salağım’ yazdırmakla suçlanan eski başhekime dava açıldı

Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde, görev yerini terk ettiği gerekçesiyle iki hemşireye 500 kez, “Ben salağım, servisimden başka servise gittim” yazdırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada başhekimlik görevinden alınan Ayşegül Alkan hakkında, ‘hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlanıp dava açıldı.

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Alkan, geçen yıl 13 Aralık günü servis kontrolleri sırasında, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’in yerlerinde olmadığını belirlemişti. Hemşirelere göre Alkan diğer birim müdürlerinin de olduğu bir ortamda kendilerini azarlamış, 500 kez “Ben salağım” yazma cezası vermişti.

‘Israrla yazdık’ diye not düştüler

Çalışkan ve Yetkin görev yerini terk etmediğini öne sürerek yazıyı yazmaya karşı çıkıp resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanmasını talep etmişti. Alkan’ın talebi kabul etmemesi üzerine ikili istediği cümleyi 500’er kez yazıp altına da, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notunu düşmüştü.

İki hemşire mobbinge uğradığını belirterek İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayette bulunmuş, Alkan hakkında hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü’nce soruşturma başlatılmış, Kumluca Devlet Hastanesi başhekimlik görevinden alınarak asli görevine iade edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da başhekimin sözleşmesinin feshedilerek görevine son verildiğini, böyle bir davranışın kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Alkan ise o dönem iddialara yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verip olayın gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

Duruşma hakimin sağlık sorunları nedeniyle ertelendi

Soruşturmayı yürüten Kumluca savcılığı tarafından Alkan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti; dava açıldı. Davanın bugün görülmesi beklenen ilk duruşması, görevli hakimin sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.

Alkan’ın Finike Devlet Hastanesi’ne atandığı, hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’in ise Kumluca’daki görevine devam ettiği belirtildi.