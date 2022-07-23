Hemen yapabileceğiniz dört basit testle beden sağlığınızı ölçün

Doktorlar 40’lı 50’li yaşlardan sonra genel sağlık durumumuz konusunda farkındalığımızı artırmamız gerektiğini söylüyor. Tanıyı koyan, tedaviyi yapan elbette doktor. Ancak hemen şimdi yapabileceğiniz dört basit testle, kendiniz de beden sağlığınız hakkında genel bir fikir sahibi olabilirsiniz.

The Wall Street Journal gazetesi o dört testi derledi:

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Tek ayak üstünde durma testi

Spor ve egzersiz uzmanı Claudio Gil Soares de Araújo, 70 yaşın altındaki ortalama birisinin 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilmesi gerektiğini söylüyor.

Dr. Araújo, British Journal of Sports Medicine’de yayınlanan, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerin 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde çıplak ayak durabilme becerisiyle, daha uzun süre yaşamaları arasındaki ilişkiyi gösteren araştırmanın baş yazarı.

Öncelikle, dengenizi kaybetme ihtimaline karşı tutunabileceğiniz bir duvara yakın olun. Kollarınızı ve dirseklerinizi doğal şekilde yanlara bırakın, kaldırdığınız ayağınızı diğer baldırınızın arkasına yerleştirin. baldırınızın arkasına yerleştirin. 10 saniye boyunca statik bir duruşu koruyamıyorsanız, ‘fitness’ seviyeniz hakkında bir fizyoterapiste veya doktora danışmayı düşünün. Dr. Araújo, bazı durumlarda daha ileri nörolojik testler önerilebileceğini de belirtiyor.

Otur-kalk testi

Ellerinizi göğsünüzde çapraz yapın. Kolsuz bir sandalyede oturun, ayağa kalkın ve tekrar oturun. Bu hareketi beş kere tekrarlayın. Ne kadar sürüyor?

Doktor Natasha Bhuyan, 60’larındaki ortalama bir kişinin bu diziyi 11,4, 70’lerindeki bir kişinin 12,6 ve 80’lerindeki bir kişinin 14,8 saniyede tamamlayabilmesi gerektiğini söylüyor. Bu zaman, geniş bir veri seti taranarak belirlenmiş.

Dr. Bhuyan, tek ayak üstünde durma testi gibi, oturma-kalkma testinin de uzun vadeli sağlığın önemli bir göstergesi ve düşüşlerin habercisi olan dengeyi ölçtüğünü söylüyor. Test ayrıca alt ekstremitlerdeki gücü de değerlendiriyor.

Şınav testi

Çekebileceğiniz şınav sayısı, kas-iskelet sağlığınız hakkında geri bildirimler sağlıyor. Amerikan Tabipler Birliği Dergisi’nde 2019 yılında yayınlanan bir araştırma, ortalama yaşı 40 olan erkekler arasında, 10’dan az şınav çekebilen katılımcıların, kardiyovasküler hastalık riskinin, şınav çekenlere göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. 40’tan fazlasını yapabilenlerse dayanıklılık yelpazesinin üst ucunda.

Mayo Clinic Robert ve Arlene Kogod Yaşlanma Merkezi direktörü Nathan LeBrasseur, 50’li ve 60’lı yaşlarında olup da 10’dan fazla şınav çekemeyen erkeklerin ‘muhtemelen güç ve direnç antrenmanını ihmal ettiklerini’ söylüyor.

Bu çalışma sadece erkekler üzerinde yapılmış. Dr. LeBrasseur, benzer eşiklerin kadınlar için öngörü sağlayıp sağlamayacağının bilinmediğini söylüyor. Kas gücü eşikleri genellikle erkekler ve kadınlar için farklı olduğundan, kadınları içeren daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Altı dakika yürüme testi

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Bu testte, altı dakika içinde ne kadar yürüyebildiğinizi ölçün. Doktorlara göre 350 metre ya da daha fazla yürüyememek bazı sağlık sorunlarına işaret ediyor olabilir.

Egzersiz, kardiyovasküler ve akciğer sağlığınıza dair ipuçları verirken, dayanıklı ve zinde olup olmadığınız hakkında da bir fikir veriyor.