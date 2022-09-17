Hem kullanıyor, hem ağır yükleri indiriyor: Feyzan Atlas’ın hayali Avrupa’da tır sürmek

Amasya’da beyaz eşya dağıtımı yapan firmada çalışan 48 yaşındaki Feyzan Atlas, ‘hayalim‘ dediği tır sürücülüğünü yaparken aynı zamanda ağır yükleri de sırtlanıyor. İki çocuğunu büyütmek için yıllardır çalıştığını söyleyen Atlas’ın yeni hedefi Avrupa’da tır sürmek.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Merzifon ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Atlas, uzun yıllar farklı iş kollarında çalıştıktan sonra geçen yıl tır sürücülüğüne başladı.

Nakliye firmasında çalışan Atlas, tır ya da kamyonete yüklediği ürünleri Türkiye’nin her yerine götürürken, teslim noktalarında buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi gibi ağır yükleri sırtlayarak, araçtan indirilmesine de yardımcı oluyor.

Çocuklarını büyütmek için yıllardır çalıştığını söyleyen Atlas, oğlunun inşaat mühendisi kızının da fen lisesine gittiğini belirterek, yeni hedefinin Avrupa’da tır sürücülüğü yapmak olduğunu söylüyor.

‘Kadın veya erkek işi diye bir şey yok’

Mesleğinde kadın olmanın zorluklarını yaşamadığını dile getiren Atlas, şöyle devam ediyor:

“Kadın veya erkek işi diye bir şey yok. Bence hiçbir işin zorluğu yok. Severek yaptığınız hiçbir işte zorluk çekmiyorsunuz. Bazen insanlar ‘Ya bu iş yapılır mı, kadınlar bu işi yapar mı’ filan diyor. Kadınlar bu işleri de yapabildiğini gösterdi. Yük indirmek de hiç sorun olmuyor. İki arkadaş çalışıyoruz. Sıkıntı olmuyor. İşin formülünü bildikten sonra bunların bir ağırlığı yok.”

Ağır araç kullanırken kendini özgür ve mutlu hissettiğini anlatan Atlas, mesleğini çok sevdiğini ifade ediyor. Her zaman bakımlı olmaya özen gösterdiğini de belirten Atlas, “Ben bakımlı olmayı çok seviyorum. Bu işi yapıyoruz ama bakımlı da olmak zorundayız” diyor.

Firmada iki kadın şoför çalışıyor

Dağıtım şirketinin sahibi Ali Kaplan da şirketlerinde çalışan iki kadın şoförden memnun olduklarını, bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, kadın çalışanların meslekte desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.