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Yaramazlara biraz batar!

Helikopter pilotu pasta almak için kasabanın ortasına iniş yaptı

Kanada’da belli ki tatlı krizi tutan bir helikopter pilotu kasabanın ortasına iniş yaptı. Şimdi bu hareketinin hesabını mahkemede verecek.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Saskatchewan bölgesindeki Tisdale kasabasının yaklaşık 3 bin sakini, 31 Temmuz günü parlak kırmızı bir helikopter, tatlıcının yanındaki otoparka iniş yaptığında şaşkınlıkla izledi. Önce rengi nedeniyle hava ambulansı sandıkları helikopterin acil bir durum nedeniyle kasabalarında olduğunu düşündüler.


Ancak olaya şahit olan belediye başkanı, Dairy Queen adlı restorandan dondurmalı pastayla çıkan kişiyi görünce helikopterin farklı bir ‘görev‘ için kasabada olduğunu anladı.

Polis soruşturması sonucu restoran ziyaretinin acil bir durum olmadığına karar verildi. Adı açıklanmayan 34 yaşındaki erkek pilotun helikopteri yasadışı park ettiği sonucuna varıldı.

Pilot 7 Eylül’de hava aracını halkı tehliye atacak şekilde kullanmak suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacak.

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