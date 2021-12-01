‘Helallik istediği’ Erdoğan’la görüşen Arınç: Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Görüşmenin ardından BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e konuşan Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi.

Saat 21.00’e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.

Arınç, iki gün önce verdiği demeçte, kendisine karşı söylenmiş sözlerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan helallik beklediğini söylemişti.

‘Özgül ağırlık’, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki bir soruyaysa ‘yorum yok’ anlamına gelen “No comment” diye yanıt verdi.