Hekim göçü: Ağustosta rekor sayıda belge talebi

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) yurt dışı için iyi hal belgesi için başvuru sayısı 315’le bugüne kadarki en yüksek ağustos değerine ulaştı.

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Başvuruları ay ay paylaşan TTB‘nin Twitter‘dan aktardığına göre başvuru sayısı ağustosta ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu. Başvurular 2023’ün ilk sekizci ayında 1964’e ulaştı. Bu sayı diğer yılların ilk sekiz ayıyla karşılaştırıldığında bir rekor anlamına geliyor.

Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğini işaret ediyor.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvurularda hızla arttı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse 1405 hekim söz konusu belgeyi talep etti. Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.