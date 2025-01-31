Heinrich Mann Ödülü'nü Mely Kiyak kazandı

Berlin Sanatlar Akademisi’nin edebiyat alanında verdiği Heinrich Mann Ödülü’nü ailesi Türkiye’den göç eden Kürt asıllı yazar Mely Kiyak kazandı.

Mely Kiyak. Fotoğraf: Deutschlandfunk

DW Türkçe’nin haberine göre Heinrich Mann Ödülünü Mely Kiyak’ın kazandığını Hanser Yayınevi duyurdu.

10 bin avro (yaklaşık 372 bin 126 lira) değerindeki ödül 25 Mart 2025’te Paris Meydanı’ndaki Berlin Sanatlar Akademisi’nde Kiyak’a takdim edilecek.

Ödül jürisi, ödülün neden Kiyak’a verildiği ilgili açıklamasında şunları söyledi:

* Mely Kiyak metinleriyle Alman toplumunun önemli bir entelektüel sesi haline geldi. Yazar kendini sosyo-politik teşhise ve son derece nadir rastlanan absürt güzel bir komedi anlayışıyla sanatsal diyaloğa adıyor.

* Mely Kiyak, Alman diliyle, onun temposuyla, stil düzeyleriyle ve ifade boyutlarıyla oynarken, kesin bir şekilde algılıyor ve ayrıntılı bir şekilde betimliyor.

* Ayrımcılığa ve bağnazlığa karşı duyarlı olan eleştirisi, betimliyor ve aydınlatıyor, fakat bir hesap çıkarmıyor veya üstünlük iddiasında bulunmuyor.

Türkiye’den Almanya’ya göçen Kürt bir ailenin çocuğu olan Kiyak, 1976’da Bremen yakınlarında doğdu. 2005’te Leipzig Üniversitesi’nde edebiyat eğitimini bitiren Kiyak yazar ve serbest gazeteci olarak çalıştı.