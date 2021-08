Hediye Levent: Taliban’ın militanlara sözünü nasıl dinleteceği meçhul

Taliban homojen bir örgüt olmadığı gibi militanlarının çok büyük kısmının okuma yazması bile olmadığını, ülkenin fakir kesimlerden gelen, yine çok büyük kısmının hayatlarında büyük şehirlere gitmedikleri, kendi ailelerindeki kadınlarla ilişkilerinin çok ama çok sınırlı olduğu gibi gerçekler de var.

Ayrıca Afganistan gibi kaosun on yıllara yayıldığı ülkelerde silah ve uyuşturucu başta olmak üzere her türlü ürünün, ihtiyacın tedarik, nakil ve dağıtımı tamamen illegal ağlarla sağlanır. Bu da yıllar içinde tekelleşmiş çıkar amacıyla bir araya gelmiş organizasyonlara, ailelere, aşiretlere vs. güç ve para sağlar. Afganistan bu ağların komşu ülkelere de sarktığı, derinleştiği ülkelerden biri. Yine bu ağların ellerindeki gücü kolay kolay bırakmayacağı açık.

Taliban, homojen değil demiştik ya; Kabil’de kameralar karşısında bütün dünyayı ikna etmeye çalışan üst yönetimin başkent kırsalından itibaren ülke çapında militanlara sözünü nasıl dinleteceği tamamen meçhul.

Hediye Levent’in yazısı