Hediye Levent: İsrail’in kara operasyonunu ertelemesinin üç ana sebebi

Geçtiğimiz hafta “İsrail’in Gazze’ye yönelik bir kara operasyonu yapması halinde bölgesel bir savaş ihtimalinin ortaya çıkabileceğini” bölgede konuşulan senaryolarla aktarmıştım.

İsrail ‘hava şartları’ gibi komik sayılabilecek bir gerekçeyle kara operasyonunu ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu. Ancak bu ertelemenin muhtemel sebeplerinin hava durumu ile alakası yok.

Peki İsrail kara operasyonunu neden ertelemiş olabilir?

Mevcut şartlara bakılırsa bu ertelemenin arkasında 3 ana sebep var;

– En az 2 cepheli savaş riski: İsrail güneyde Gazze’ye yoğunlaşmışken Lübnan Hizbullah’ının kuzeyde bir cephe açması.

– Yüksek zayiat ihtimali: Bölgeyi bilen uzmanlar “Gazze’nin bir üstü var bir de altı” diyor. Gazze’nin altının tünellerle örülü olduğu söyleniyor. Ayrıca 360 kilometrekarelik Gazze’de 2.3 milyon insan yaşıyor. Olası kara operasyonunda hem İsrail’in asker hem de Filistinlilerin sivil zayiatının çok yüksek olabileceği yönünde görüşler hakim.

– Yıpratma saldırılarına devam: İsrail’in bu iki sebepten dolayı kara operasyonunu geciktirdiği ve HAMAS ile birlikte hareket ettiği örgütleri yıpratmaya yönelik saldırılarına devam edeceği öngörülüyor.

Hediye Levent’in yazısı