Hediye Levent: Hamas neden böyle bir saldırı yaptı?

İsrail-Filistin çatışması bir kere daha patladı ama bu defa durum öncekine göre çok daha kritik. Bu nedenledir ki çatışmalar ve karşılıklı saldırılar günlerdir devam etmesine rağmen ufukta barışa ya da en azından ateşkese dair bir işaret yok.

Şimdi hepimizin sorduğu sorular var; bundan sonra ne olacak, İsrail Gazze’ye kara operasyonu yapacak mı, tırmanan gerilim Arap-İsrail normalleşmesini nasıl etkileyecek, Türkiye’nin pozisyonu ne olmalı?

Belki de önce şu soruyla durumu anlamaya çalışmak gerekiyor; HAMAS neden böyle bir saldırı yaptı?

Çünkü;

– Filistin meselesi uzunca bir süredir dünya gündeminde değil.

– İsrail tarafı Trump döneminde de Biden döneminde de hem ABD’den hem de Avrupa ülkelerinden büyük destek alıyor.

– Arap-İsrail normalleşme süreçleri ile birlikte rüzgar hepten Filistinlilerin aleyhine döndü.

Kısacası sadece HAMAS değil Filistinliler tamamen bir çıkmaza girdi. Bu nedenle, HAMAS’ın bazı uzmanlarca kamikazeye benzetilen saldırısı geldi. Elbette HAMAS’ın saldırıları sırasında ortaya çıkan vahşeti onaylamak mümkün değil ancak bu görüntüler İsrail-Filistin meselesinin on yıllardır içine düşmüş olduğu şiddet sarmalının da bir göstergesi.

Hediye Levent’in yazısı