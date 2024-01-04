Hediye Levent: Bu suikast İsrail-Hamas savaşını nasıl etkileyecek?

İsrail, Beyrut’ta Hizbullah’ın kontrolündeki Dahiye’de bulunan bir binaya saldırı düzenledi. İddialara göre, saldırıya uğrayan binada HAMAS’ın Siyasi Büro Şefi yardımcısı, kısaca HAMAS’ın 2 numaralı ismi Salih Aruri ve örgütün üst düzey komutanları toplantı halindeydi. Saldırıda Aruri ve HAMAS’ın 2 komutanının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Bu suikastla birlikte iki önemli soru gündeme geldi; bu suikast İsrail-HAMAS savaşını nasıl etkileyecek ve Lübnan Hizbullah’ı savaşa girecek mi?

Peki Hizbullah’ı ve örgütle birlikte Lübnan’ı savaşa sokabilecek kadar önemli bir isim olan Salih Aruri kimdi?

Ramallahlı olan Aruri’nin adı 2010 yılında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılana kadar pek duyulmamıştı. Aruri hapishaneden çıkarken Şam’a gitmeyi kabul etmişti. 2011 yılında başlayan Arap Ayaklanması’nda HAMAS’ın Şam yönetimi karşıtı politikası ile birlikte örgütün Şam ofisi kapandı ve Aruri de Türkiye’ye yerleşti. Aruri, 2014 yılındaki savaşın ardından İsrail’in hedef aldığı isimlerden biri haline geldi ve İsrailli 3 yerleşimcinin kaçırılıp öldürülmesi ile suçlandı.

Düşman kardeşler sayılabilecek HAMAS ve El Fetih arasında bir uzlaşmanın da mimarı olan Aruri, HAMAS’ın Batı Şeria’daki yapılanmasının da sorumlusu olarak gösterildi. Filistinliler ise Aruri’nin HAMAS ile Hizbullah ve İran bağlantısını kuran kilit kişi olduğunu söylüyor.

ABD’nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu Aruri HAMAS’ın askeri kanadı olan İzettin Kassam Tugaylarının kurucularından biriydi.

Hediye Levent’in yazısı