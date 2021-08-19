Hediye Levent: ‘Bekleyelim görelim’ derken bile ürperiyor insan

Aslında sadece mülteci başlığına indirgenen Afganistan konusunda dünyanın geri kalanının belki de en küçük sorunu göç akını.

Afganistan gibi bulunduğu coğrafyanın en komplike, en stratejik bir ülkesinde birçok ülkenin terör listesindeki radikal bir örgüt yönetimi ele geçirdi. Üstelik uluslararası toplumun bir taraftan destek verip diğer taraftan göz yumması ile.

Taliban’ın ekran karşısında ne kadar ılımlı mesaj verirse versin Kabil’de bayrağının dalgalanmasının Türkiye’den Sina çölüne, Nijerya’dan Oslo’ya bütün dünyaya etkisi olacak.

Neleri tetikleyeceğini kestirmek çok güç ancak ‘Bekleyelim görelim’ derken bile ürperiyor insan!

Hediye Levent’in yazısı