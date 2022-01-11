HDP’li eski Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanlarına 15 yıla kadar hapis istemi

Görevden alınan HDP’li Siirt, Baykan ve Kurtalan belediye başkanları ile dört belediye meclis üyesi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HDP’li Siirt ile kentin ilçeleri Kurtalan ve Baykan’ın belediye başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2020’de gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre başsavcılık tarafından tutuksuz sanıklar eski Siirt belediye başkanı Berivan Helen Işık, Kurtalan belediye başkanı Baran Akgül, Baykan belediye başkanı Ramazan Sarsılmaz ile belediye meclis üyeleri Peymandara Turhan, Esmer Baran, Özden Gülmez ve Resul Kaçar hakkında hazırlanan iddianame, 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, PKK tarafından ‘değer ailesi’ olarak tanımlanan ve yakınları örgütün kadrosunda bulunan kişilerin söz konusu belediyelerde usulsüz işe alındıkları öne sürüldü.

2017 yılında Siirt belediye başkanlığına yapılan görevlendirmenin ardından kendilerine verilen kamu görevini yerine getirmedikleri gerekçesiyle 99 personelin istifa ettiği ya da işten atıldığı aktarılan iddianamede, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde Işık belediye başkanı olunca bu kişilerin tekrar işe başlatıldığı belirtildi.

‘Tillo ilçesi Hatrant köyü kırsalında etkisiz hale getirilen ‘Ferman Gabar’ kod adlı terörist Naif Maral için Siirt Belediyesi’ne ait taziye evinde başsağlığı ziyaretlerinin yapıldığı, belediye tarafından belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan bir araç ile Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda örgütle iltisaklı tutukluların ziyaret edildiği’ bildirildi.

Şüphelilerin belediyeleri ‘eş başkanlık’ sistemine göre yönettiği ifade edilen iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu: “Şüphelilerin, Belediyeler Kanunu’nda yer almamasına, Van 3. Bölge İdare Mahkemesinin ‘eş başkanlık’ uygulamasının hukuka uygun olmadığına karar vermesine ve Danıştay 8. Dairesi’nin alınan kararı onamasına rağmen verilen belediye başkanlığı görevini ‘KCK sözleşmesine’ bağlı kalarak başka kişilerle paylaşmıştır. Şüpheliler, terör örgütü PKK/KCK/YPG’nin amaçlarını bilerek, benimseyerek talimatları doğrultusunda hareket etmişlerdir. Şüphelilerin eylemlerinin ideolojik sempati düzeyinde kalmadığı, eylemlerinde süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluğu bulunarak, terör örgütüyle arasında organik bağın kurulduğu anlaşılmaktadır.”