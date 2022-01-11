HDP’den Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifine tepki: Sorunlara çözüm getirmedi

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin öğretmenlerin sorunlarına çözüm getirmediğini söyledi.

AA’nın haberine göre Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Bülbül, teklifin, dün, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülerek, kabul edildiğini anımsattı.

Teklifin 12 maddeden oluştuğunun altını çizen Bülbül, “Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi ne yazık ki çözümden, kapsayıcılıktan, üretkenlikten uzak, tekdüze, içeriksiz bir teklif olarak geldi” dedi.

Bülbül teklifi şöyle değerlendirdi: “Bu teklif, atanamayan öğretmenlere, KHK’lara işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, adı konmamış idam cezasına çarptırılan öğretmenlerin sorunlarına, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik sorunlarına, yer değiştirme sorunu yaşayan öğretmenlerin sorunlarına, özel okul öğretmenlerinin ve rehabilitasyon öğretmenlerinin hiçbir sorununa çözüm getirmedi. Öğretmenlik mesleği tanımı da son derece kadük ve yetersizdir.”