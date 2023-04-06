HDP, Sırrı Sakık’ı yalanladı: Ne konuşulduysa paylaşıldı

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, partilerinin eski vekillerinden Sırı Sakık’ın tartışılan açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

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Sakık, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye ziyaretine dikkat çekerek “Kılıçdaroğlu da açık ve net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin, kamuoyuna da bunların deklare edilmesi gerekir” demişti.

İktidara yakkın medya, Sakık’ın bu açıklamasını HDP ile CHP arasında gizli bir anlaşma olduğu şeklinde işledi.

Oluç’sa böyle bir anlaşma olduğu iddiasını yalanlayarak, şunları dedi: “Hiçbir doğruluk payı yok. İçeride ne konuşulduysa kamuoyunun önünde onlar tekrarlandı. Bu konuda görüşmeye katılan herkes de aynı şeyi söyledi. İktidar bu tür lafları yayarak toplumda başka bir hava yaratmak istiyor. Bu tür iddiaları ortaya atıp değerlendirmeden önce partinin yöneticilerine bakmak gerekiyor. Parti hakkında bağlayıcı söz söyleyecek kişiler bellidir. Parti yöneticilerinin dışında yapılmış olan açıklamalar, konuşmalar parti açısından bağlayıcı değildir kesinlikle.”