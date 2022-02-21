HDP, ‘Nereden Buldun Yasası’nı geri istedi

HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, ‘Nereden Buldun Yasası’nın geri getirilmesini talep etti.

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AKP hükümeti görev başına gelmesinin hemen ardından 2003 yılında vergi yasalarında yer alan ‘nereden buldun?‘ sorgulamasını kaldırdı. Gelişmiş demokrasilerde söz konusu yasa nedeniyle kişilerin miktarlar ufak bile olsa paranın kaynağını açıklama zorunluluğu var. Yasa; yolsuzluk, usulsüzlük ve haksız kazanca karşı da güçlü bir silah.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün ‘Yolsuzluk Algı Endeksi’nde Türkiye son 10 en çok puan kaybeden ülkelerden biri. Geçen yıl 10 sıra daha düşen Türkiye şu an 180 ülke arasında 96’ncı.

HDP’li Oluç’un açıklaması şöyle: “‘Nereden Buldun Yasası’nı hep birlikte çıkartalım. Bu kanun teklifini Meclis’e veriyoruz. Özellikle bürokratlar ve siyasiler başta olmak üzere herkes bu kanun kapsamına alınsın. İktidarın, haksız kazanç, yolsuzluk, hırsızlık konusunda samimi olup olmadığını göreceğiz. Bu hırsızlıkların önüne geçmek aksi takdirde mümkün değildir.”