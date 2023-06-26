Hazır giyimde işten çıkarmalar artabilir

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, önlem alınmaması durumunda sektörde iş yeri kapanmaları ve istihdam kayıplarının artacağı uyarısında bulundu.

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Türkiye’de salgın döneminde üretim, yatırım ve ihracat gibi birçok alanda kapasiteyi arttıran hazır giyim ve tekstil sektörleri bozulan ekonomik veriler nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

Ekonomi gazetesinden Merve Yiğitcan’a hazır giyimde yılın ilk yarısında yaşanan ihracat kayıplarının yılın ikinci yarısında bir miktar daha hızlanacağı belirten Kaya, finansman erişimin kolaylaşmaması ve sektörün yeterince desteklenmemesi halinde iş yeri kapamalarının ve istihdam kayıplarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Daralmanın tek sebebinin düşük talep olmadığını belirten Kaya, özellikle işçilik maliyetlerindeki artış ve her geçen gün kötüleşen finansman koşullarının da etkili olduğunu savundu.