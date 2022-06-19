Hazin bir aşkın kahramanı Zin, Şırnaklı kadınların yüzünü güldürüyor

Tüm dünyada popüler olan amigurumi tekniği ile yapılan bebeklere, sonu acı biten aşk hikayesinin kahramanlarından Zin’in adı verildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Yafes Aile Destek Merkezi’nde (ADEM), okuma yazma, satranç, Kur’an kursu gibi 11 farklı kurs var. Ancak son bir yılda en çok ilgi, amigurumi tekniği ile bebek yapımı kursuna.

Geleneksel kıyafetler içinde Zin

ADEM Koordinatörü Hayriye Gönül Yalazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ‘ürünlerini satışa sunan kadınların para kazandıklarını’ söyledi: “Oyuncak bebekler, sık iğne tekniği ile ilmek ilmek örülüyor. Biz bunu yöresel ile birleştirdik. Oyuncak bebeklerin tanesini 600 liradan satıyoruz.”

Zin bebek çeşitli sergilerde ve sosyal medya kanallarında tanıtılıyor.

Zin bebek yöresel kıyafetlerle giydiriliyor

Yalazan, Türkiye’nin her yerinden sosyal medya hesabı üzerinden siparişler aldıklarını söylüyor: “Yurt dışından Irak, İran ve Almanya’dan bile sipariş aldık. Daha geniş bir yelpazede satış yapmayı düşünüyoruz. Zin bebek, kadınlarımızın umudu oldu.”

Zin bebek Cizreli kadınların yüzünü güldürüyor ancak kendisi sonu hüsranla biten bir aşk hikayesinin kahramanı. Cizre beyi Mir Zeynuddin’in kız kardeşi Zin ile divan katibinin oğlu olan Memo birbirine kavuşamadan ölen iki aşık. Türbeleri Cizre’de yan yana bulunuyor.

ADEM’de 11 kurs arasında en çok talep gören amigurumi tekniği ile bebek yapımı. Fotoğraflar: AA

“Emeğimizin karşılığını almamız bizi mutlu ediyor”

Kursiyerlerden Gülizar Çetin, ADEM’e ‘ev stresinden uzaklaşmak ve aile ekonomisine katkı sağlamak için geldiğini’ anlatıyor: “İlmek ilmek dokunan bebeğin yapımı çok zor. Yapılması bir hafta sürüyor. El emeğimizi sattığımızda çok mutlu oluyoruz.”

Kursiyer Gurbet Çapan bebeği büyük aşkla ördüklerini vurguluyor: “Oyuncak bebeğimiz yurt içi ve yurt dışında rağbet görünce seviniyoruz. Bu işten para da kazanıyoruz. Emeğimizin karşılığını almak bizi mutlu ediyor.”