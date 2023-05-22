Hazal Kaya müşahitlik yapacak: Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim

Oyuncu Hazal Kaya, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde müşahit olacağını açıkladı.

28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için siyasi parti temsilcilerinin sandık nöbeti çağrısı devam ediyor.

Bu çağrıya, geçen aylarda ikinci çocuğu Süreyya Leyla Atay’ı dünyaya getiren Hazal Kaya destek verdi ve müşahit olacağını duyurdu.

Instagram hesabından “Her şey çocuklarımız için” diyerek paylaşım yapan Kaya, şunları kaydetti:

“Ben müşahit oldum. Defterimi kalemimi aldım online müşahitlik eğitimimin başına oturacağım. Sandık başında süt sağacağımı düşünmezdim bu da olacak. Her şey çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için. Siz de müşahit olun hadi benim canlarım.”