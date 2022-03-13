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Yaramazlara biraz batar!

Hayvanat bahçesinden kaçan devenin saldırdığı iki kişi hayatını kaybetti


ABD’nin Tennessee eyaletinde, iki kişi hayvanat bahçesinden kaçan bir devenin saldırması sonucunda hayatını kaybetti.

Fotoğaf: www.people.com

Polis, Obion bölgesindeki ‘Shirley Farms’ adlı hauvanat bahçesinden bir devenin kaçtığı yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.


Açıklamaya göre ekipler bölgeye ulaştığında Bobby Matheny (42) ve Tommy Gunn’ı (67) hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Olay yerine giden sağlık ekibi, Matheny ve Gunn’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kısa süre sonra devenin tekrar gelip polis araçlarından birine saldırdığı belirtilerek, “Olay yerindeki ve çevrede yaşayan herkesin güvenliği için deveyi uyutmak zorunda kaldık” ifadeleri kullanıldı.

Shirley Farms’tan yapılan açılamada ise yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü içinde oldukları belirtildi, ancak nasıl kaçtığına dair ayrıntı paylaşılmadı.

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