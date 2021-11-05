Hayvanat bahçesinde ‘zararlarına dikkat çekmek için’ yavru maymuna sigara içirildi

Çin’deki bir hayvanat bahçesinde ‘sigaranın zararlarına dikkat çekmek için’ yavru bir maymuna sigara içirildi.

Hebei bölgesindeki Hengshui vahşi yaşam parkında çekilen görüntülerde Banjin isimli maymuna sigara içiriliyor.

Daha sonra videoda yalnızca eli görülen bir kadın sigaranın sağlığa zararlı olduğunu söyleyerek maymunun ağzından sigarayı alıyor.

Gözlerini ovuşturan ve rahatsız olduğu belli olan maymun bir süre sonra oturduğu küçük taburenin üzerinden arkaya doğru düşüyor.

Hayvanat bahçesi yetkilileri sigaranın zararlarıyla ilgili farkındalık yaratmak için videoyu çektiğini savundu.

Sosyal medya kullanıcıları görüntüye tepki göstererek yapılan maymuna yapılanın zalimlik olduğunu belirtti.

Sigara dumanına maruz kalan hayvanların zatürre, göz problemleri, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğu biliniyor.