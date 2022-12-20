Hayri Kozanoğlu: Durgunluk sinyalleri iyice belirginleşti

Bu arada ekonomide durgunluk sinyalleri de iyice belirginleşmeye başladı. Ekim ayı sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2,5 artış gösterdi. Kasım ayı elektrik üretimi ise yüzde 8,2 geriledi. Kapasite kullanım oranı yüzde 75,9’a düşerken, PMI diye adlandırılan Satın Alma Yöneticileri Endeksi son 2 yılın en düşük düzeyi 45,7’yi gördü. Ekonomi büyürken, refahı gerileyen emekçi kesimlerin yavaşlayan bir ekonomide daha büyük bedeller ödeyeceği açık. Seçimler için son 6 aya girilirken muhtemelen halk kesimlerinin ağzına bir parmak bal niteliğinde adımlar atılacaktır. Son açıklanan kasım ayı bütçe gerçekleşmeleri ilginç bir gelişmeye işaret ediyor. 2022 bütçe açığı hedefi 278 milyar TL iken, bu rakam Eylül 2022 Orta Vadeli Programı’nda 461,2 milyar TL’ye kadar yükseltilmişti. Halbuki son verilen kasım ayında 108.3 milyar TL fazla verildiğini ve ilk 11 ayın açığının 20,4 milyar TL ile sınırlı kaldığını ortaya koydu.
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