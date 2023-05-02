Hayko Cepkin, seçimden önceki son konserinde ‘son’ olarak söyledi

Müzisyen Hayko Cepkin, 14 Mayıs seçiminden önceki son konserinin kapanışında ‘kararsız‘ dinleyicilerine “Son olmaması için hepiniz sandıkta ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz” diyerek seslendi.

Seçim öncesi son konserini veren Cepkin, bir daha konser verip veremeyeceğinin seçimlere bağlı olduğunu ima etti.

Son konseri olmamasını isteyen dinleyicilerine sandığa gitmeleri konusunda çağrı yapan Cepkin, şunları kaydetti:

“Seçimden önceki son konserimiz olduğu için böyle bir liste yaptık. Belki bundan sonra daha çok ya da hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri son olarak söyleyelim dedik. Son olmaması için hepiniz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. Kararsız seçmen yoktur herhalde burada. Her zaman dediğimiz gibi daha huzurlu günlerde, daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere.”