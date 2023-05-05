Hayko Cepkin ‘daha net’: Oyum Kılıçdaroğlu’na

Müzisyen Hayko Cepkin, kararsız seçmene seslenmesinin ardından bu kez ‘daha net’ konuştu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Facebook

Hayko Cepkin, 14 Mayıs seçiminden önceki son konserinin kapanışında ‘kararsız‘ dinleyicilerine “Son olmaması için hepiniz sandıkta ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz” diye seslenmişti.

Cepkin’in sözlerini CHP’ye destek olarak yorumlayan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Hayko Cepkin, bu ülkede 21 yıldır konser veriyor. Ne yani, AKP kazanınca, ‘Yeter bu Hayko’nun bu kadar konser vermesi. Yeni dönemde artık konser vermesin’ diye kararname mi çıkaracak? Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istemek için 999 yol varken hiç izlenmemesi gereken yolu izlemiş Hayko Cepkin.” demişti.

Cepkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında parti adı zikretmeden kararsız seçmene seslendiğini ve sözlerinin etik olduğunu savundu.

“Madem söylediklerim manipüle ediliyor o halde daha net olayım” diyen Cepkin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, milletvekili seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ya da İYİ Parti’ye oy vereceğini söyledi.

Cepkin’in açıklaması şöyle:

*Yasaklanan festivalleri, kaderine terk edilen, kapanan tiyatroları, salonları, intihar eden müzisyenleri, hala düzeltilmeyen saat yasaklarını, yapılamaz hale gelen üniversite şenliklerini ve nicelerini görmezden gelip, yapılan sahnelere minnet bekleyen, izin verdiklerine nimet gözü ile bakılmasını isteyenlere…

*Parti adı zikretmeksizin kararsız seçmenin kararını verip gereğini yapmasını belirttim. Mis gibi etik bir açıklama. Çünkü şükür ki ‘her kesimden sevilen’ ve muhalif çizgisi de bilinen birisiyim. Madem söylediklerim manipüle ediliyor o halde daha net olayım. Bir oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na. Bir oyum CHP, bir oyum CHP, TİP ya da İYİ Parti’ye.

*Bu seçim önemli bir dönemeçtir. Bu da net. Muhalefete de şunu belirteyim. Bu seçim kaybedilir ise bu kez karşılarındaki en büyük muhalif olarak yerimi alacağımı da arz ederim. Çünkü başarısızlığa ya da hayal kırıklıklarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir.