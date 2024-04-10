Hayko Bağdat: Yeniden zor günler geliyor, umarım bu kez yaşamı seçeriz

Bugünlerde büyük bir askeri operasyon başlayacak. Irak ve Suriye sınırından silah sesleri gelecek. Binlerce insan ölecek. Savaş yorgunu yüzbinlerce insan göç edecek. Kadınlar, çocuklar, siviller katledilecek. Erdoğan yeniden elini şehit tabutuna koyarak siyaset yapacak. Bu anlattıklarım biraz sonra olacak.

Bütün samimiyetimle söylüyorum ki önceliğimiz hangisi olursa olsun barış gelmezse bütün hayallerimiz yarım kalacaktır dostlar. Bu rejim yeniden Kürtlere saldırarak adım adım üzerimize gelecek bir stratejide düğmeye bastı bile. Memleketi bu rejimden kurtarabilmek için aynı saflarda direnmek, hep beraber kazanabilmek, gerçek bir demokrasiyi hedeflemek zorundayız. Kırk yıldır süren Kürt meselesi için bir adım atabiliriz. Silahların susmasını talep edebiliriz. Savaşın getirdiği yoksulluk, otoriterlik, ırkçılık, göç, ve ölümlerden bıktığımızı en haklı yerden savunabiliriz.

Yaklaşan operasyon ve sonrasında olacaklar başta Özgür Özel olmak üzere her birimizin en büyük sınavı olacak. Haritanın sağ tarafından kan damlarken sol tarafı asla özgür olamayacak. Yeniden zor günler geliyor. Umarım bu kez hep beraber yaşamı seçeriz.

Hayko Bağdat’ın yazısı