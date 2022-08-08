Havayolu şirketi yöneticilerinden ‘bavullara el atmalarını’ istedi

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, eleman eksikliği nedeniyle yönetici ve müdür kadrolarından üç ay boyunca bavul yükleme işi yapmalarını istedi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Şirketin operasyon yönetimi Sidney ve Melbourne’deki havalimanlarında ‘gönüllü’ çalışacak en az 100 yönetici arıyor.

Yöneticilerden istenen iş bavulların yüklenmesi ve indirilmesi ile araçlarla havalimanı içinde taşınmasını kapsıyor.

Birçok küresel havayolu şirketi gibi Qantas da sınırıların yeniden açılması sonrası hizmetlerine devam etmekte güçlük çekiyor.

BBC’ye konuşan şirketin operasyon müdürü Colin Hughes “Grip mevsimi ve Covid vakalarındaki artış devam eden çalışan eksiliği sorunuyla birleşince sektörde kaynak bulmak zorlaştı” dedi.

Müdürler ve yöneticilerden haftada üç-beş gün arasında dört-altı saatlik mesailerde bagaj yükleme görevlisi olarak çalışması isteniyor yani geçici pozisyonlarında tam zamanlı çalışmaları talep edilmiyor.

Çalışacakların 32 kiloya kadar ağırlığa ulaşabilen bavulları taşıyacağı da not düşüldü.

Avustralya dünyada en katı Covid seyahat kurallarını uygulayan ülkelerden biriydi. Önemler 2021 Kasım ayına kadar uygulandı.

Sınırların kapatılmasıyla birlikte Qantas çoğu yer hizmetleri personeli olmak üzere binlerce kişiyi işten çıkarmıştı.