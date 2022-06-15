Havayolu şirketi geri adım attı: Afrikaanca bilmeyen de uçabilecek

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, tepki çeken ‘Güney Afrikalı yolculara yönelik dil testi’ uygulamasından vazgeçti.

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Ryanair, İrlanda ve Birleşik Krallık – İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda- uçuşları için bilet alan yolcuların Güney Afrika’da kullanılan 11 dilden Afrikaanca (Afrikaans) testine girmeleri gerektiğini, geçemeyenlerin yolculuk yapamayacağını, bilet paralarının iade edileceğini açıklamıştı.

11 resmi dil varken Güney Afrika’yı beyaz azınlığın yönettiği dönemde dayattığı dilde test yapma kararı alan şirket tepki çekmişti. Ayrımcılık yapmakla suçlanan şirket, sahte Güney Afrika pasaportuyla yolculuk edilmesinin önüne geçmek amacıyla bu yola başvurduklarını ve çok basit bir test hazırlandığını belirterek savunma yapsa da kamuoyu ikna olmamıştı.

Ryanair’in CEO’su Michael O’Leary testi uygulamanın anlamsız olduğunu düşünerek vazgeçtiklerini açıkladı.

Bir haftayı aşkın süredir devam eden tartışmalara son noktayı koyan O’Leary, ”Ekibimiz Afrikaanca 12 soru içeren bir test hazırlamıştı. Aslında çok basit sorulardı. Ancak sonra böyle bir test yapmanın uygun olmadığını düşündük ve uygulamayı sona erdirdik” ifadelerini kullandı.