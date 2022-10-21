Havalimanında çıplak muayene edilen kadınlar dava açtı

Katar’ın başkenti Doha’daki havalimanında, 2020’de çıplak muayene edilen beş kadın Katar Havayolları’na dava açtı.

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2 Ekim 2020’de, Hamad Uluslararası Havalimanı’nın tuvaletinde plastik torba içinde yeni doğmuş bir bebek bulunmuş, Katarlı yetkililer annesini bulmak istediklerini gerekçe göstererek aralarında 13 Avustralyalının bulunduğu, Qatar Airways’le (Katar Havayolları) seyahat eden bir grup kadını uçaklardan zorla indirmiş, soyunmalarını isteyip muayene etmişti.

10 uçaktaki kadın yolcuları muayene eden yetkililerin amacı aralarında yeni doğum yapmış olan biri olup olmadığını saptamaktı. Yaşananlar dünya basınında gündem olmuş, tepki çekmişti. Havalimanının bir güvenlik görevlisi yargılanıp hüküm giymişti. Verilen hapis cezası ertelenmişti. Tuvalette bulunan bebek hayata tutunmuştu. Annesinin kimliği açıklanmadı.

Dava dilekçesi Yeni Güney Galler’deki yüksek mahkemeye sunuldu. Beş kadın, hem havayolu şirketinden hem de Katar Sivil Havacılık Dairesi’nden tazminat talep ediyor.

Yasaya aykırı şekilde muayene edildiklerini söyleyen kadınlar, bundan dolayı psikolojilerinin bozulduğunu, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu tanısı konulduğunu ifade etti. Onayları olmadan muayene edilmekten kaynaklı psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi masrafı yaptıklarının da altını çizdi.

Kadınlar adına dava açan hukuk bürosu Marque Lawyers, yaşananların yanı sıra havayolu şirketinin bir tepki vermemesinin, özür dilemesinin de kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Hukuk bürosundan Damian Sturzaker, insan hakkı ihlalinin söz konusu olduğunu vurgulayarak bu cesur kadınları savunmaktan gurur duyduklarını söyledi.

20 Kasım’da başlayacak Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar’ın insan hakkı ihlali konusundaki karnesi zayıf. Evlilik dışı çocuk sahibi olmanın hapis cezası verilen bir ‘suç’ olduğu ülkeye organizasyonun verilmesi tepki çekmişti. İnsan hakları savunucuları, ülke yönetiminin kadınların yanı sıra LGBTİ+’ya yönelik tutumunu da sert dille eleştiriyor.