Havalimanında çıplak muayene edilen kadınlar dava açıyor

Geçen yıl Katar’ın başkenti Doha’daki havalimanında çıplak muayene edilen bir grup kadın dava açmaya hazılanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Ekim 2020’de, Hamad Uluslararası Havalimanı’nın tuvaletinde yeni doğmuş bir bebek bulunmuş, Katarlı yetkililer annesini bulmak istediklerini gerekçe göstererek aralarında 13 Avustralyalının bulunduğu, Qatar Airways’le (Katar Havayolları) seyahat eden bir grup kadının soyunmalarını isteyip muayene etmişti. Yaşananlar dünya basınında gündem olmuş, tepki çekmişti.

Yedi kişinin dava açacağını söyleyen avukat Damian Sturzaker, müvekkillerinin resmi özür ve tazminat istediğini, bir daha bu tür şeylerin olmaması için mücadele ettiğini söyledi: “Müvekkillerim Katarlı yetkililere kadınlara bu şekilde davranamayacakları mesajını vermek istiyor. Üzerinden bir yılı aşkın süre geçti hala yaşadıklarının etkisinden kurtulamadılar.”

Sturzaker, “Modern bir havalimanı, modern binaların ve havayolu şirketinin olduğu bu ülkede bu tür şeylerin tekrar yaşanmayacağının garantisi yok bunun bilinmesini istiyorlar” dedi.

Dava birkaç hafta içinde Avustralya’da açılacak. Davalılar Katar Sivil Havacılık Dairesi, Hamad Uluslararası Havalimanı, Katar hükümeti ve Katar Havayolları.

Katar’da evlilik dışı cinsel ilişki yaşayan ve çocuk sahibi olanlara hapis cezası verilebiliyor. Gelecek yıl Dünya Kupası’na (21 Kasım-18 Aralık 2022) ev sahipliği yapacak ülke demokrasi, kadın haklarındaki kötü karnesi nedeniyle eleştiriliyor. Dava açan kadınlar da turnuvayı izlemek amacıyla ülkeye gitmeyi planlayanlara kendi yaşadıklarını anımsatmayı hedefliyor.

Katar Havayolları’ndan açıklama gelmedi.