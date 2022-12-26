Havaalanında terk edilen köpeği pilot sahiplendi

San Francisco Uluslararası Havaalanı’nda sahibinin terk ettiği köpeği pilot William Dale sahiplendi.

Polaris aylar sonra kendine bir yuva buldu. Fotoğraflar: United Airlines

Altı aylık Alman çoban köpeği Polaris, bundan yaklaşık 3 ay önce sahibiyle birlikte San Francisco Havaalanı’na geldi. Sahibi Polaris’in seyahat belgelerinin eksik olduğunu fark edince köpeği havaalanında bıraktı ve yoluna devam ett.

Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), havayolu şirketi United Airlines’a iki seçenek sundu. Ya yavruyu geldiği ülkeye (Çin’e) geri gönderecekler ya da sokağa bırakacaktı. Çin’e gönderildiği taktirde uyutulma ihtimali vardı, bunu göze alamadılar. Sokağa da bırakmadılar.

Çalışanlar Polaris’e nöbetleşe baktı. ABD’ye girebilmek için resmi izinlerini aldılar. Daha sonra köpek dört aylık bir karantina sürecine girdi.

Pilot William Dale ve ailesi Polaris’i sahiplendi

Sonra sıra ona bir yuva bulmaya geldi. Bu noktada devreye pilot William Dale ve ailesi girdi. Polaris’i sahiplendi ve 15 Aralık’ta ailelerine katılışını kutlamak için havaalanında bir parti verdi.

Dale, “Umarım ona United Airlines çalışanları kadar iyi bakabiliriz” derken, çalışanlar da “Evet baksan iyi edersin” diye cevap verdi.