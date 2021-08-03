Hatice Yücel: Filenin Sultanları bir engeli daha müthiş bir geri dönüşle geçmeyi başardı

Bizim maçtan önce ise, ABD ile İtalya karşı karşıya geldi. Ve tie-break’e giden maçı ABD kazanınca, grupta işler karıştı. ABD maç fazlasıyla zirveye oturdu ancak Rusya’nın Türkiye’yi yenmesi durumunda çeyrek finale grup lideri olarak gitme şansı doğdu. Bu da Rusya’nın sahaya daha motive çıkması demekti. Ancak Filenin Sultanları, bugüne kadar tüm zorlukları aşmıştı. Ve bir engeli daha müthiş bir geri dönüşle geçmeyi başardı. Ay- Yıldızlılar, Meryem, Tuğba, Zehra ve Meliha’nın etkili oyunuyla Rusya’yı 3-2 yendi. Kızlar bu zaferle hem Rusya’nın lider olmasına izin vermedi hem de grup 3.’sü olarak çeyrek finale çıktı. 4 Ağustos’ta oynayacak çeyrek finaldeki rakibimiz, diğer grubun 2.’si Sırbistan ve 3.’sü Güney Kore arasında yapılan kura çekimi sonrası belirlendi. Türkiye, Güney Kore’yle eşleşti.
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