Hataylı künefecilerin ayakta kalma mücadelesi BBC’ye haber oldu

BBC, depremden sonra ayakta kalmaya çalışan Hataylı künefecilerin hikayesini yazdı, künefenin tarifini verdi.

Fotoğraf: AA

BBC’nin sitesinde dünya mutfağından yerel lezzetlerin tarif ve hikayelerine yer verilen ‘World’s Table’ başlığı altında, Hatay’ın meşhur tatlısı künefeden ‘Türkiye’yi yeniden inşa eden tatlı’ olarak bahsedildi.

Gonca Tokyol imzalı yazıda, “6 Şubat depremlerinden önce şehirde künefe yapan 30’dan fazla dükkandan geriye sadece üç tane kaldı. Ama onlar bu geleneği yaşatmaya kararlı” dendi.

Tokyol ‘yörenin iftihar kaynağı’ dediği künefeyi şöyle tarif etti: “Tel kadayıf adı verilen ince, kıtır kıtır irmik hamurunun esnek tuzsuz Hatay peyniriyle birleşmesinden oluşan ideal doku kontrastının; su, şeker ve limon suyuyla yapılan şerbetle buluşması.’

Prefabrikte Gözde Künefe

Yazıda hikayesi anlatılan Gözde Künefe, depremden önce şehrin kalburüstü caddelerinden birinde hizmet veriyordu. Şimdi 10 metrekare kadar bir prefabrikte künefe yapıyor. Depremi bizzat yaşayan mekan sahibi Engin Dinç, “Bunu bulabildiğimiz için şanslıyız” diyor.

Bugün Gözde Künefe’nin müşterilerinin çoğu depremden sonra çeşitli sebeplerle şehre gelen görevliler. Arada eski müdavimler de uğruyor. Onlar da çoğunlukla evlerine bakmaya ya da bazı eşyalarını almaya gelenler. Dinç’e göre güzel bir künefe yemek onları çok mutlu ediyor.

Gözde Künefe… Fotoğraf: Gonca Tokyol

Yazıda Engin Dinç’e ait bir künefe tarifi de var.