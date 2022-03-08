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Yaramazlara biraz batar!

Hatay’da zehirli deniz analarının görüldüğünü söyleyen profesör: Kesinlikle elle temas edilmemeli

İsrail ve Lübnan’da geçen yıl görüldüğü belirtilen zehirli tür denizanaları Hatay’da kıyıya vurdu.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, son dönemde Hatay kıyılarında zehirli tür deniz analarının görüldüğünü ifade etti.


Turan, göçmen denizanası türünün halk ve balıkçı sağlığını tehdit ettiğine işaret ederek, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci’nin talimatıyla araştırmalara başladıklarını söyledi.

Denizanalarının Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz’e geçtiğini dile getiren Turan, şöyle konuştu: “Denizlerimizde ekosistemi tehdit ederek balık stoklarını azaltıyor. Aynı zamanda halk ve balıkçı sağlığını da tehdit ediyor. Bu, patlayan bir tür olduğu için bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Balıkçı ağlarını doldurarak günlük avlarını engelliyor. Bu türün altında bulunan saçak yapılarda nematosit dediğimiz zehirli kapsüller bulunmaktadır. Bunlar insan vücuduna temas ettiği takdirde yıllarca kalabilecek izler bırakabilir. Kesinlikle elle temas edilmemelidir. Temas halinde çok yoğun ağrı oluşturmakta ve bu ağrıyı kaldıramayan insanlarda kalp krizi geçirme riski artmakta. Deriye temas halinde sirke ve deniz kumuyla ilk müdahale yapılabilir. Tatlı suyla kesinlikle müdahale edilmemeli. Bu durum ağrıyı daha da arttırmaktadır.”

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