Hatay’da yıkılan Rönesans Sitesi’nin mühendislerinden biri tutuklandı

Dipl.M.S.Astrol. NESLİHAN KAZDAL [email protected] uranes.org Hikaye bu ya, tanrılar tanrısı Zeus, Paris’i çağırıp üç tanrıçadan en adil (en güzel) olanını seçmesini ister. Üç tanrıça Hera, Athene ve Afrodit’tir. Paris’e altın bir elma verilir. Onu en güzele verecektir. Paris akıllıdır. Elmayı eşit pay ederek üçe bölmeyi önerir. Zeus bunu kabul etmez. Tanrılar katında eşitlik yoktur der. […]