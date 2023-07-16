Hatay’da orman yangını: Civardaki yerleşim yerleri boşaltıldı

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınının yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görülürken civardaki yerleşim yerleri boşaltıldı.
AA’nın aktardığına göre Belen’de Soğukoluk mevkisindeki ormanda saat 14:30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 21 helikopter, dokuz uçak, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterler de destek veriyor.
Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, çevre illerden destek ekipleri istediklerini ve yerleşim yerlerindeki vatandaşları tahliye ettiklerini söyledi.