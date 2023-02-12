Hatay’da bina enkazından deniz kabuğu çıktı

MEHMET BARAN KILIÇ

Hatay’da yıkılan binalardan birinin enkazından deniz kabuğu çıktı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler 10 ili derinden etkiledi, binlerce bina yıkıldı.

Enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları devam ederken ekipler yapılarla ilgili gerçeklerle de karşılaşıyor.

Hatay’da AFAD gönüllüsü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katılan bir kişi, karşılaştığı bir enkazın fotoğrafını çekti. Enkazda çok büyük deniz kabuğuna rastlandı.

Enkazın adresiyse şöyle: Hatay/Antakya, Ekinci Mahallesi, İnönü Bulvarı, No:68. Apartman. Bu yapı Hatay’daki yıkımda en dikkat çeken binalardan Rönesans Rezidans’ın arkasında kalıyor.

Diken’e konuşan gönüllü şunları dedi: “Ben birçok enkaza girdim. Bazı binalarda betonlar elimize parça parça geliyordu. Betonların büyük parçalar halinde kalması hem hava boşluğu oluşturur hem de kurtarma işlemini kolaylaştırır. Ama bu girdiğimiz binada deniz kumu olduğundan hem hava alacak yer yoktu hem de kazazedeleri çıkarmaz zordu. Un gibi enkaz. Her yer çakıl. İnsanları çıkarması zor oluyordu.”

Uzmanlarsa, beton üretiminde deniz kumunun kullanılabileceğini ama deniz kabuğu bulunmasının betonun iyi sıkılaştırılmamasına neden olduğunu söylüyor.