'Hatay'da baraj çatladı' paylaşımı: Oğuzhan Uğur dahil üç kişinin yargılandığı dava başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ‘baraj duvarı çatladı’ paylaşımları nedeniyle açılan dava başladı.

‘Babala TV’ isimli X hesabının sahibi Oğuzhan Uğur dahil üç kişiye dört buçuk yıla kadar hapis isteniyor.

Fotoğraf: AA

İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan katıldı.

Uğur, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı gece çekimden çıkmaları nedeniyle uyanık olduklarını söyledi.

Sahte ihbarlar olduğu için teyit ekibi kurduklarını, bunların kaydının bulunduğunu belirten Uğur, şöyle konuştu:

“Bazı insanların çok başka dertleri de vardı, bir telefon hattı kurduk. Teyit ekibinin de bizim için önemi çok büyüktü. Biz sanki kendi başımıza karar alıyormuş gibi baltalamaya çalışanlar da oldu.

Teyit ekibi yanlış haber yapmamak için kuruldu. Hatay’dan dönünce 1200 kişi olmuştuk. Devlet yetkilileriyle çok fazla insana yardım ederek çok fazla meseleyi çözdük.

Bu sırada ‘Baraj patladı yalanını neden yaydın Oğuzhan Uğur?’ diye bir haber gördüm.

Sonrasında ben de bunu ekibe sormak yerine o anki uykusuzluk ve yorgunlukla ‘Nasıl böyle bir soru sorabiliyorsunuz?’ diye karşılık verdim.

Ben buna cevap verdiğim için bir hareket başladı. ‘Attığınız tweetle infial yarattınız’ gibi sözler söylenmeye başladı.

O dönemde o kadar fazla saldırı altındaydık ki o anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım.

Bana ‘Bu tweeti kim attı?’ diye sorulduğunda beş günlük uykusuzluk sebebiyle teyit ekibinden Ercan ve Kaan’ın isimlerini verdim ama sonrasında bu tweetleri atmadıklarını öğrendim.

Tweetin kimin tarafından atıldığını incelemelerimize rağmen hala tespit edemedik. Benim dava konusu tweetin atılması ve kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir bilgim yoktur.”

İddianame

İstanbul başsavcılığının iddianamedesinde sekiz kişi müşteki, Oğuzhan Uğur, Ercan Özdemir ve Kaan Kayacan’sa sanık olarak yer alıyor.

İddianamede 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden bir gün sonra ‘Babala TV’ isimli X hesabındaki şu paylaşımlara yer veriliyor:

* “Acil – Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı’nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim.”

* “Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış, Allah aşkına buraya ekip yollansın. Çok yağmur yağıyor.”

Bu paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun olmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı belirtilirken iddialar sebebiyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığı, halk arasında korku ve panik yaşandığına ilişkin paylaşımların da yapıldığı aktarılıyor.

Sanıklar Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir’in ‘basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.