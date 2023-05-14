Hatay: AA’ya göre Erdoğan, ANKA’ya göre Kılıçdaroğlu önde

İlk verilere göre cumhurbaşkanlığı seçiminde AA’ya göre Erdoğan, ANKA’ya göre Kılıçdaroğlu Hatay’da önde.

Fotoğraf: AA

Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye başladı.

Saat 20:34 itibariyle Anadolu Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 54,56):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 53,49

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,28

Sinan Oğan: Yüzde 3,89

Muharrem İnce: Yüzde 0,34

Saat 20:27 itibariyle ANKA Haber Ajansı verileri (Açılan sandık oranı yüzde 51,8):

Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,62

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 52,66

Sinan Oğan: Yüzde 3,35

Muharrem İnce: Yüzde 0,38