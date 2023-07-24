Hastaya işkence edilen bakımevi kapatıldı: Bir gözaltı

İstanbul Büyükçekmece’de bulunan Özel Gözlem Engelli Bakımevi’nde bir hastaya işkence eden şüpheli gözaltına alındı. Bakımevi kapatıldı.

Görsel: AA

Sosyal medyada yayılan görüntülerde görevli olduğu anlaşılan bir kişi engelli bir hastayı küfrederek dövüyor ve istismar ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin çekildiği tespit edilen Özel Gözlem Engelli Bakımevi’nde açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçti.

Görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C. yakalanarak gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kapatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakımevinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alanların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir.”