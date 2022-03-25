Hastanın mesanesinden patates büyüklüğünde taş çıkarıldı

Ordu’da 63 yaşındaki hastanın mesanesinden 800 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

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AA’nın haberine göre Halil İbrahim Kargın, sürekli idrar yolu enfeksiyonu, dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanmasıyla ilgili ilaç tedavilerinden fayda göremedi.

Bunun üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’ne başvuran Kargın’ın, Op. Dr. Yüksel Şahin tarafından yapılan muayenede mesanesinde büyük bir taş saptandı.

Kapalı yöntemle çıkarılması mümkün olmadığından açık sistolitotomi ameliyatıyla 10 santimetre ve 800 gram ağırlığındaki taş başarılı şekilde alındı. Kargın’ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.