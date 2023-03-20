‘Hastanemi açın’ diyen Dr. Beyazıt İlhan’a kınama cezası

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kapatılan hastanelerin açılması için mücadele eden eski TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’a ‘basına izinsiz demeç verdiği’ gerekçesiyle kınama cezası verdi.

Bayazıt İlhan. (TTB)

Dr. İlhan, kapatılan hastanelerin açılması için mücadele ediyordu. Bu amaçla kurulan ‘Hastanemi Açın Platformu’nun sözcülüğünü yapıyordu.

BirGün’ün haberine göre bu kapsamda basına bilgi veren İlhan’a önce uyarı, sonra kınama cezası verildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, İlhan’a verilen cezalara tepki göstererek, şunları dedi:

“Kınama cezalarından sonra maaş kesme, kademe ilerleme durdurma cezaları da verilebiliyor. Bu cezalar meslekten mene kadar, yani memuriyetten çıkarılmaya kadar gidebilir. Hatta emekli olmaya da zorlayabilirler. Başka yere görevlendirme ile de sürebilirler. Biz tüm bunlara karşıyız ve doğru bulmuyoruz.”