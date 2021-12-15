Hastane, doğum sırasında beyin hasarı oluşan çocuğa 15 milyon sterlin ödeyecek

Britanya’nın Liverpool kentindeki bir hastane, doğum sırasında beyin hasarı oluşan çocuk ve ailesine 15 milyon sterlin (291,66 milyon lira) tazminat ödeyecek.

Fotoğraf: Daily Mail

Yasal nedenlerden ötürü adı sadece ‘PW’ olarak açıklanan çocuk 2013 yılında Liverpool Kadın Hastanesi’nde dünyaya geldi. Annesi 38 haftalık hamileyken doğum başladı. Acil sezaryene alındı. Ancak sezaryen sırasında oluşan ‘uterin ruptur’ (rahim yırtılması) nedeniyle kalp atışları yavaşlayan bebek beyin hasarıyla dünyaya geldi.

Hastanenin bağlı olduğu Ulusal Sağlık Sistemi birimi, ihmal olduğunu, sezaryen daha önce yapılıp dünyaya gelse hasarın oluşmayacağını kabul etti.

Hukuk mücadelesi başlatan çocuğun ailesinin açtığı dava Manchester Yüksek Mahkemesi’nde görüldü. Hakim, dünkü duruşmada, 15 milyon sterlin tazminat ödenmesine ilişkin alt mahkeme kararını onadı.

Hastane yönetimi, bugün, çocuk ve ailesinden özür dileyerek yaşananlardan ders alındığını söyledi. Tazminat, 24 saat bakıma muhtaç çocuğun bakım masrafları ve yıllık ödemeleri içeriyor.

Ailenin avukatı Jodie Cook, dava sürecinin sona ermesinden memnun olduklarını ifade ederek hiçbir şeyin yaşanan travma ve zorlukları tazmin edemeyeceğini söyledi.

PW’nin birilerinden bağımsız yaşayamayacağının altını çizen Cook, tazminatın çocuğun bakım masraflarının karşılanarak yaşam kalitesinin belirli bir seviyede tutulmasını sağlayacağını, ailenin ellerinden gelen en iyi şekilde hayatlarına devam etmek için çabalayacaklarını söyledi.