Hasretle beklenen kar yağdı: Uludağ bembeyaz

Bursa Uludağ’da 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı işletmecileri ve kayak yapmaya gelenleri sevindirdi.

Fotoğraflar: AA

Türkiye’nin önemli kış merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı dün gece saatlerinde başladı, tipiyle beraber etkisini aralıklarla sürdürdü. Bugün Uludağ beyaza büründü.

İşletmeci Tarık Akarsu, AA muhabirine, kar yağışlarını uzun süredir hasretle beklediklerini söyledi.

Bölgenin yerli ve yabancı turistlere hitap ettiğini ve kar olmadığı zaman ziyaretçinin de gelmediğini belirten Akarsu, bu sene karın çok geciktiğini söyledi: “Normalde yılbaşında Uludağ beyaza bürünürdü ve işletmeciler olarak bundan faydalanırdık. Karsız bir yılbaşı geçirdik maalesef. Şimdi, beklediğimiz kar geldi. Devam etmesini bekliyoruz. Sevinçliyiz.”

Ali Durmuş da geç gelse de kar yağışlarının kendilerini işletmeciler olarak mutlu ettiğini dile getirdi.

Beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Durmuş, “Yağış böyle devam ederse arayı kapatacağız. Konum itibarıyla çok tercih edilen bir noktayız. Fiyatlar uygun seviyelerde. Bu yüzden tercih edilen bir kayak merkezi oluyoruz” ifadelerini kullandı.