Haşhaşlı ekmek yedi; işe alınmadı: Uyuşturucu testi engeline takıldı

Britanya’da yaşayan bir kişi, çok sevdiği haşhaşlı ekmekten birkaç dilim yediği için işe alınmadı!

Fotoğraf: food.com

Independent, Plymouth Live ve Daily Record’da yer alan haberlere göre Plymouth’ta yaşayan adam, iş görüşmesinden bir gün önce (8 Haziran) kız kardeşinin evinde haşhaşlı ekmekle yapılan sandviç yedi. Bir tane de görüşmeye gittiği ertesi gün yedi.

İş görüşmesinde ona uyuşturucu kullanıp kullanmadığını anlamak için test yaptılar. Kendisinden emindi. Uyuşturucu kullanmıyordu hatta sürekli kullandığı ağrı kesici bile yoktu. Ancak test sonucunda ‘afyon izine’ rastlandı ve bu nedenle işe alınmadı.

Önce şaşırdı sonra test sonucunun haşhaşlı ekmekten kaynaklandığını anladı.

Adamın kız kardeşi Danielle Chalkley 9 Haziran’da Facebook’ta, şöyle bir uyarı mesajı yayınladı: “Erkek kardeşim bugün bir iş görüşmesine gitti. Uyuşturucu testine takıldı ve maalesef işe alınmadı. Değil uyuşturucu kullanmak ağrı kesici almaktan bile çekinir. Dün bana geldi. Tesco marketten onun çok sevdiği haşhaşlı ekmekten almıştım. İki sandviç yaptım yedi. Bir tane de yanında götürdü. Onu da bugün iş görüşme öncesi yemiş. Derdini anlatmaya çalışmış ama ikna olmamışlar; işe alınmadı. Benden tavsiye test yapılacaksa iki-üç gün içinde haşhaşlı bir ürün tüketmeyin.”

Tesco market zincirinin sözcüsü Plymouth Live’a, “Avrupa Birliği ve Britanya’daki yönetmeliklere uygun olması için ürün sağlayan firmalardan belirli maddelerin oranını düşük tutmalarını istiyoruz” dedi.