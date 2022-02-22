Hasan Basri Yalçın: Türkiye zarar edebilir, ancak daha fazla zarar görecek olanlar var

Rusya bu fırsatı kolluyor diyebilirim. Yani aslında Rus yayılmacılığın hedefi Avrupa’ya doğru kayabilir. Bu da Türkiye’nin üzerindeki yüklerin azalması ve alternatif müttefik şansını artırabilir.

Ekonomik olarak da benzer bir durum söz konusu. Ukrayna’daki muhtemel bir işgal, Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile ticaretini öyle ya da böyle etkileyecektir. Fakat Avrupa’yı da fena vuracaktır. Bu nedenle Almanya ve İtalya gibi ülkeler daha şimdiden Rusya’ya bir ambargo uygulanacaksa bunun enerji alanını kapsamaması gerektiğini söylüyor.

Amerika bu anlamda doğru düzgün bir yaptırım dahi uygulamayı beceremeyebilir. Ve belki de bir anlamda Türkiye için maliyetin azalma şansı olabilir.

Sözün özü, Türkiye zaten çok uzun süredir Rusya ile mücadele ve müzakere süreçlerinin yükünü taşıyor. Bunu şimdi biraz Avrupalılar yüklenecek gibi görünüyor. Türkiye zarar edebilir, ancak bu sefer daha fazla zarar görecek olanlar var.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı