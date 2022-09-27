Hasan Basri Yalçın: Seferberlik ilanı Putin’in iktidar mücadelesi

Ancak burada da iki temel sorun var. Birincisi, Rusya “toplum merkezli” değil “devlet merkezli” bir ülkedir. Toplumu savaşa katmak çok büyük bir toplumsal katkı sunacak gibi görünmüyor. İkincisi ise bir önceki beklentinin aksine toplumu savaşa dahil etme çabası ters tepecek gibi görünüyor. Ruslar bırakın orduya katılmayı kaçacak delik arıyor. Bu nedenle seferberlik kararı, Ukrayna Savaşı’nın meşruiyetini artırmak yerine daha da toplumsal olarak eleştirilmesine neden olabilir. Bu toplumsal birliktelik değil bölünmüşlük görüntüsü yaratacaktır.

İşte bu nedenle ben, seferberlik ilanının Putin tarafından iktidar mücadelesi çerçevesinde yapıldığını düşünüyorum. Savaşı kazanmak için değil de toplumu kontrol altına almak için. Çok yanlış hesaplara gidilmedikçe aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Nereden bakarsanız bakın, bu kararla Rusya içine düştüğü çıkmazı daha da karmaşık hale getiriyor diyebiliriz.

Hasan Basri Yalçın’ın yazısı